Стартовал приём заявок на билеты на матчи ЧЕ-2020 по футболу

На официальном сайте UEFA стартовал приём заявок на покупку билетов на чемпионат Европы по футболу 2020 года, матчи которого пройдут в двенадцати городах.

Заявки будут приниматься в течение месяца, до 12 июля. В июле-августе болельщики узнают, какие билеты были зарезервированы для них, и должны будут оплатить их.

В декабре 2019 года подать заявки на билеты смогут болельщики национальных сборных, которые вышли в финальную стадию турнира через европейскую квалификацию. В апреле 2020 года начнётся приём заявок от фанатов команд, прошедших в финальную стадию через стыковые матчи.

Ранее УЕФА назвал цены на билеты на матчи ЧЕ-2020 по футболу.

Напомним, матчи Евро-2020 пройдут в двенадцати городах: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.