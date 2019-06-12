В честь Дня России на фестивале "Времена и эпохи" покажут особую программу

Не выезжая за пределы столицы, можно увидеть Париж 1813−1814 годов или оказаться в декорациях Северной войны 1700−1721 годов.

К 12 июня организаторы большого фестиваля исторической реконструкции "Времена и эпохи" создали особую программу. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

На Бульварном кольце столицы можно оказаться в декорациях Северной войны 1700−1721 годов и научиться основам штыкового боя. На Чистопрудном бульваре — окунуться в атмосферу Парижа 1813−1814 годов. Там развернулась локация "Полевая медицина", где можно посмотреть на устрашающие инструменты для операций. А в музее-заповеднике "Коломенское", например, проведут рыцарский турнир.

Всего фестивальных площадок в столице 40. Есть локации и на окраинах, и около Кремля. Также отметим, что на Красной площади вечером 12 июня пройдёт большой концерт. После него на 16 площадках города запустят фейерверки.