Путин пошутил о месте археологических раскопок в Кремле

Президент России Владимир Путин пошутил о месте археологических раскопок в Большом Кремлёвском сквере. Директор Института археологии РАН Николай Макаров, который сопровождал российского лидера, рассказал, что научные исследования ведутся на территории, где ранее "сидели дьяки (госслужащие), которые принимали решения". В ответ на это глава государства заявил, что с тех пор ничего не изменилось.

— Ничего не изменилось. И сейчас тоже сидят дьяки и принимают решения, — ответил Путин.

Глава государства стал первым гостем на месте археологических раскопок в Кремлёвском сквере. Посетив выставку, президент вручил Макарову медаль, посвящённую первому русскому археологическому съезду 1869 года. На ней изображён Кремль, каким он был в те годы. По словам директора института археологии РАН, изменился он несильно.

1-й Археологический съезд в Москве прошёл с 16 по 28 марта 1869 года под председательством графа Алексея Уварова.