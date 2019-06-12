Киевского бизнесмена оштрафовали за православный календарь из России

В православном календаре сотрудники СБУ разглядели "прославление страны-агрессора".

Предприниматель из Киева, занимающийся доставкой православной литературы в церковные лавки, был оштрафован за популяризацию праздника 9 Мая и "российской" Божией Матери. Об этом сообщает Страна.Ua.

По словам бизнесмена Сергея Кикенина, в начале марта этого года он получил заказ на один экземпляр Богослужебных указаний на 2019 год, представляющий собой руководство по совершению богослужений, необходимое в первую очередь церковнослужителям православной церкви.

Кикенин привёз книгу из Москвы и выслал по указанному адресу через интернет-магазин. Однако оказалось, что это была "контрольная закупка" Службы безопасности Украины (СБУ).

— Сотрудники службы пояснили мне, что в книге указаны "не нужные для нас праздники": 9 Мая, Память иконы Божией Матери Державной (мол, "вы же понимаете, о какой державе идёт речь"), — рассказал предприниматель.

По мнению Кикенина, в таком случае сотрудники СБУ могут прийти в любой храм и за любой православный календарь предъявить обвинения в "прославлении страны-агрессора".

После беседы в СБУ предпринимателю выписали штраф в десять необлагаемых минимумов — 41 700 гривен (около 102 тысяч рублей) за нарушение закона "Об издательском деле", согласно которому книжная и другая печатная продукция может быть ввезена на Украину с "территории страны-агрессора" только при наличии соответствующего разрешения. При этом по тому же закону такое разрешение не требуется на ввоз до десяти экземпляров издательской продукции.