Гитарист рок-группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Его коллеги по цеху просят думать о нём и желать не просто скорейшего выздоровления, но и возвращения в строй.

Бывший участник коллектива "Ляпис Трубецкой", гитарист рок-группы Trubetskoy Руслан Владыко впал в кому после избиения в Минске. Об этом сообщается на странице коллектива в "Фейсбуке".

Как отмечается, мужчина получил тяжёлую черепно-мозговую травму и сейчас находится в реанимации.

— Ситуация очень серьёзная, и мы просим всех, кто знает Пана — неважно, лично или благодаря его творчеству — думать о нём и желать ему не просто скорейшего выздоровления, но и возвращения в строй, — говорится в сообщении.

Представители музыкального коллектива также отметили, что запланированные концерты отменены не будут — Владыко подменили коллеги-гитаристы.