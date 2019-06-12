Гитарист рок-группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Бывший участник коллектива "Ляпис Трубецкой", гитарист рок-группы Trubetskoy Руслан Владыко впал в кому после избиения в Минске. Об этом сообщается на странице коллектива в "Фейсбуке".
Как отмечается, мужчина получил тяжёлую черепно-мозговую травму и сейчас находится в реанимации.
— Ситуация очень серьёзная, и мы просим всех, кто знает Пана — неважно, лично или благодаря его творчеству — думать о нём и желать ему не просто скорейшего выздоровления, но и возвращения в строй, — говорится в сообщении.
Представители музыкального коллектива также отметили, что запланированные концерты отменены не будут — Владыко подменили коллеги-гитаристы.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени