Трамп показал репортёрам "секретную" бумагу о соглашении с Мексикой

Фотограф издания The Washington Post Джэбин Ботсфорд сфотографировал и частично расшифровал "секретное" соглашение между США и Мексикой, которое президент Дональд Трамп издалека показал репортёрам.

— Правительство Мексики примет все необходимые шаги в рамках внутреннего законодательства, чтобы ввести в действие соглашение, рассчитывая затратить на это не более 45 дней, — сказано в тексте.

“the Government of Mexico will take all necessary steps under domestic law to bring the agreement into force with a view to ensuring that the agreement will enter into force within 45 days.” @realDonaldTrump #Mexico agreement. Second photo flipped @washingtonpost @postpolitics pic.twitter.com/lWuJU9bpYK — Jabin Botsford (@jabinbotsford) 11 июня 2019 г.

Ранее Трамп заявил, что основная часть деталей по соглашению с Мексикой пока не была представлена публике. Его слова опроверг глава МИД Мексики Марсело Эбрард, сказав, что условия меморандума были озвучены публично. Президент США показал журналистам "секретную" бумагу, чтобы развеять скептицизм сотрудников СМИ.

Напомним, в начале июня американский лидер заявил, что Вашингтон и Мехико достигли договорённости по вопросам миграции. Это позволило отложить на неопределённый срок введение торговых пошлин против Мексики.