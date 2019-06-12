Названы самые опасные страны мира

Самой безопасной страной в мире, согласно Глобальному индексу миролюбия (Global Peace Index), является Исландия, самой опасной — Афганистан. Об этом свидетельствуют данные доклада, опубликованного на официальном сайте Vision of Humanity.

— Общие показатели "Охраны и безопасности" несколько улучшились благодаря значительному уменьшению политического террора, а также количества беженцев, — говорится в тексте доклада.

В 2019 году показатели Глобального индекса миролюбия повысились у 86 стран, но понизились у 76. При этом мировой средний показатель GPI улучшился на 0,09%.

Что касается России, то, по сравнению с прошлым годом, она опустилась на одну строчку, заняв 154 место из 163 стран.

Тем временем исследователи отметили, что уровень одобрения по отношению к руководству России падает, но не сильнее, чем к администрации США.

— Поддержка руководства США за последние пять лет упала больше, чем поддержка руководства России, Китая и Германии. В среднем люди сейчас больше одобряют руководство Китая, чем руководство США, — отмечается в докладе.

Global Peace Index — это комплексный показатель, который характеризует миролюбие стран мира, измеряя уровень безопасности проживания в странах и регионах. Оценивается по 23 индикаторам.