Рябков не обсуждал с Томпсон возможность встречи Путина и Трампа

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Фото © Михаил Терещенко / ТАСС

Возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20 в Японии не обсуждалась на встрече заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова с замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Об этом дипломат сообщил ТАСС.

Никаких дополнительных новостей или сообщений на встрече с Томпсон по данному вопросу не поступило, — отметил замминистра.

Как сообщалось ранее, Белый дом рассчитывает, что президенты проведут двустороннюю встречу на полях предстоящего саммита G20 в Японии. Саммит "Большой двадцатки" состоится в Осаке 28–29 июня.

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