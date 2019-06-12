Рябков не обсуждал с Томпсон возможность встречи Путина и Трампа

Возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20 в Японии не обсуждалась на встрече заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова с замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Об этом дипломат сообщил ТАСС.

— Никаких дополнительных новостей или сообщений на встрече с Томпсон по данному вопросу не поступило, — отметил замминистра.

Как сообщалось ранее, Белый дом рассчитывает, что президенты проведут двустороннюю встречу на полях предстоящего саммита G20 в Японии. Саммит "Большой двадцатки" состоится в Осаке 28–29 июня.