В Сергиевом Посаде проходит фестиваль "Русский мир"

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Фото © VK / Сергиев Посад Life

На Благовещенском поле в Сергиевом Посаде проходит Третий фестиваль национальных видов спорта народов России и стран Евразии "Русский мир", посвящённый памяти князя Александра Невского.

На фестивале работают три главные и 27 тематических площадок. На главной сцене мероприятия выступают фольклорные коллективы и артисты.

Гостей фестиваля угощают блюдами народов России и Евразии.

В 2018 году фестиваль "Русский мир" входил в программу гостеприимства чемпионата мира по футболу. Как ожидается, посетителями фестиваля сегодня станут около 10 тысяч человек.

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