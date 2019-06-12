В Сергиевом Посаде проходит фестиваль "Русский мир"

На Благовещенском поле в Сергиевом Посаде проходит Третий фестиваль национальных видов спорта народов России и стран Евразии "Русский мир", посвящённый памяти князя Александра Невского.
На фестивале работают три главные и 27 тематических площадок. На главной сцене мероприятия выступают фольклорные коллективы и артисты.
Гостей фестиваля угощают блюдами народов России и Евразии.
В 2018 году фестиваль "Русский мир" входил в программу гостеприимства чемпионата мира по футболу. Как ожидается, посетителями фестиваля сегодня станут около 10 тысяч человек.
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