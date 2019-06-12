Инклюзивный флешмоб "Мы – Россия" в Москве собрал около 300 человек

После мероприятия инвалиды и добровольцы раздавали прохожим "улыбающиеся" воздушные шары.

Около 300 человек с ограниченными возможностями и добровольцев приняли участие во флешмобе в честь Дня России в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Михаила Киселёва.

— В этом году он (флешмоб. — Прим. Лайфа) прошёл в рамках проекта Москвы "Лето с пользой", который реализует Комитет по общественным связям и молодёжной политике (города Москвы. — Прим. Лайфа), — сказал он.

В рамках мероприятия, которое проводилось на Поклонной горе, участники флешмоба выстроились в буквы, из которых сложилась фраза "Мы — Россия", и раскрыли зонты, образовав при этом триколор. После этого участники акции раздали прохожим воздушные шары с изображением улыбающегося человека.

— Инвалиды (этим флешмобом. — Прим. Лайфа) тоже делают шаг навстречу обществу и говорят, что не так всё сложно, просто возьмите и улыбнитесь этому миру, — заключил Киселёв.

Как уточнил зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ, таким образом участники акции пытались призвать граждан "не отворачивать глаза" от инвалидов, вопреки общественному стереотипу, согласно которому люди "не знают, как посмотреть на людей с ограниченными возможностями, что им сказать".

Ранее Лайф писал, что сегодня, 12 июня, на Поклонной горе в Москве развернули самый большой в стране флаг Российской Федерации.