В кабмине сообщили о взломе twitter-аккаунта Медведева

Аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в "Твиттере" был взломан, в настоящее время контроль над страницей восстановлен. Об этом сообщили в пресс-службе российского кабмина.

— Действительно, был зафиксирован взлом страницы, — заявили в пресс-службе.

В аккаунте председателя Правительства РФ, который ведётся на английском языке, появилась состоящая из случайного набора букв запись. Сейчас она удалена. На страницу российского премьера подписано более миллиона пользователей.

Ранее один из аккаунтов Медведева в "Твиттере" уже взламывали — в 2014 году. Тогда хакеры рассказали, что получили доступ к аккаунтам премьер-министра в социальных сетях через iPhone.