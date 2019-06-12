Вратарь сборной России Лунёв в пьяном виде устроил скандал во Внуково

В его крови обнаружили алкоголь в количестве 0,77 промилле, рассказывают источники.

Вратарь сборной России Андрей Лунёв устроил скандал в московском аэропорту Внуково. Как сообщает телеграм-канал Life Shot со ссылкой на источник в правоохранительных органах, футболист находился в нетрезвом состоянии.

По данным канала, Лунёв начал разговаривать на повышенных тонах и использовал нецензурную лексику при общении с представителями авиакомпании "Россия" у стойки регистрации. После медицинского освидетельствования в его крови обнаружили алкоголь в количестве 0,77 промилле.

На Лунёва составили административный протокол и выписали штраф 1000 рублей за мелкое хулиганство.