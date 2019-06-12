Netflix продлил сериал "Матрёшка" на второй сезон

Чёрная комедия с Наташей Лионн в главной роли вернётся на экраны телевизоров с восемью новыми эпизодами.

Один из главных поставщиков фильмов и сериалов — американская компания Netflix продлила сериал "Матрёшка" (Russian Doll) на второй сезон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

О выходе второго сезона рассказали исполнительница главной роли, а по совместительству продюсер сериала Наташа Лионн и вице-президент Netflix Content Синди Холланд во время их совместного выступления во вторник, 11 июня, на конференции Recode в Аризоне.

Лионн сыграла в сериале роль ​Нади Вулвоков, которая застряла в кошмарной временной петле и вынуждена переживать свой 36-й день рождения снова и снова, каждый день продолжая умирать и возвращаться к жизни. Однако разобраться в причинах этого ужасного цикла героине не так-то просто.

Дата релиза второго сезона, который будет состоять из восьми эпизодов, пока не объявлена.

Ранее Лайф писал, что сериал "Матрёшка", в котором пользователи отметили невероятную схожесть героини фильма с Аллой Пугачёвой, вошёл в список лучших сериалов по итогам первой половины 2019 года.

Об использовании образа Примадонны в медиапродукте Netflix рассказал Лайфу кинокритик Игорь Игрицкий.