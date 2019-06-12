Школьники подожгли венки на мемориале Победы в Свердловской области

Полицейские установили, что одному "пироману" шесть лет, второму — восемь. Их родителей оштрафуют.

Двое детей в городе Серове Свердловской области подожгли памятные венки на мемориале Победы, посвящённом солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне. Действия малолетних "пироманов" зафиксировали уличные камеры наблюдения, сообщает паблик "Типичный Екатеринбург".

Благодаря видео полицейские быстро установили личности поджигателей. Как сообщил "Интерфакс", одному мальчику шесть лет, другому — восемь.

По версии правоохранителей, дети играли у мемориального комплекса и вытащили из одного венка ветку. После они поднесли её к огню, она вспыхнула, всё загорелось. Потушить пожар удалось силами спасателей.

Правоохранители сообщили, что родителям мальчиков грозят штрафы: максимальная сумма каждому — 500 рублей. За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних будут заведены дела.

Недавно, как сообщал Лайф, похожее происшествие произошло в Нефтеюганске. Там подросток сжёг венки у памятника Воину-Освободителю.