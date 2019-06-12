Путин обсудил с членами Совбеза РФ подготовку к саммиту ШОС

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Фото © Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе встречи глава государства и члены Совбеза обсудили текущие вопросы внутрироссийской повестки дня и подготовку к саммитам Шанхайской организации сотрудничества и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которые пройдут в Бишкеке и Душанбе.

Саммит ШОС пройдёт в Бишкеке 13–14 июня, а саммит СВМДА — в Душанбе 14–15 июня.

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