МИД Венесуэлы сообщил о скором визите Мадуро в Россию

Министерство иностранных дел Венесуэлы сообщило о скором визите в Россию президента страны Николаса Мадуро.

— Скоро мы увидим, как президент Николас Мадуро в России поставит свою подпись на новых соглашениях во благо народа, — сказано в сообщении ведомства, размещённом в "Твиттере".

En el marco de la celebración del Día de Rusia, el Canciller Arreaza @jaarreaza agradece a Moscú por su aporte a la paz.



Pronto veremos al Presidente @NicolasMaduro en Rusia poniendo su firma en los nuevos acuerdos para el beneficio del pueblo.#2AñosSomosVenezuela pic.twitter.com/IxPi4MfFcb — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) 11 июня 2019 г.

Как отмечается, в рамках празднования Дня России министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас поблагодарил Москву "за вклад в дело мира".