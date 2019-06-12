МИД Венесуэлы сообщил о скором визите Мадуро в Россию

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Фото © AP Photo / Ariana Cubillos

Министерство иностранных дел Венесуэлы сообщило о скором визите в Россию президента страны Николаса Мадуро.

Скоро мы увидим, как президент Николас Мадуро в России поставит свою подпись на новых соглашениях во благо народа, — сказано в сообщении ведомства, размещённом в "Твиттере".

Как отмечается, в рамках празднования Дня России министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас поблагодарил Москву "за вклад в дело мира".

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