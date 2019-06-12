В России начался масштабный Фестиваль уличного кино

Он пройдёт более чем в 1000 городах и посёлках. Зрители выберут лучшую работу, и её режиссёр получит приз — 1,5 миллиона рублей.

В России стартовал Фестиваль уличного кино, который пройдёт более чем в тысяче городов и посёлков России. Его программа расписана до 12 сентября. Зрителям покажут 85 короткометражек молодых российских режиссёров. Об этом сообщается на сайте проекта.

Массовые показы пройдут под открытым небом: на набережных, площадях, крышах домов и в парках.

На этот раз на фестивале выберут лучшую работу, а режиссёра наградят. Он получит 1,5 миллиона рублей на создание своего полнометражного дебюта.

— Публика голосует за работы светом фонариков телефонов. В каждом городе специальным устройством замеряем уровень света, понимаем, кто победил, к осени всё это суммируется, и мы определяемся с победителем, — приводит ТАСС слова генерального продюсера проекта Александра Щерякова.

В программу войдут фильмы, где снимались Александр Паль, Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Александр Петров, Павел Деревянко, Александр Горчилин и Яна Троянова.

Отметим, что первый запуск Фестиваля уличного кино прошёл в 2014 году на Дальнем Востоке, после его начали проводить на площадках во всём мире.

Ранее Лайф рассказывал о фестивале "Времена и эпохи", который проходит в столице на 40 площадках.