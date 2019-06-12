К Алибасову вернулась память — он узнал сына

Бари Алибасов, вышедший из медикаментозного сна, сегодня, 12 мая, смог узнать своего сына, хотя ранее с памятью у продюсера были трудности. Об этом сообщает портал "360" со ссылкой на его сына Бари Алибасова — младшего.

— Самочувствие у папы сегодня лучше. Он меня сегодня как минимум узнал, — отметил он.

По его словам, у Алибасова остаётся риск внутреннего кровотечения. На 14 июня врачи назначили гастроскопию.

Ранее сообщалось, что Алибасов после выхода из медикаментозного сна остаётся в тяжёлом состоянии. Продюсера госпитализировали после того, как он выпил жидкость для очистки труб. Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.