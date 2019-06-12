Известные блогеры встретились со своими подписчиками в День России

Известные YouTube- и Instagram-блогеры встретились со своими подписчиками в День России. Лайф вёл трансляцию мероприятий.

Так, в Москве со своими поклонниками встретились Карина Лазарьянц, Давид Манукян, Субхан Мамедов и Дмитрий Масленников. Мероприятие состоялось в парке "Сокольники". Запись трансляции можно найти в разделе "Стримы" на сайте Лайфа.

Жителей Санкт-Петербурга порадовали Гусейн Гасанов, Илья Стрекаловский и Дмитрий Гордей. Взять автограф и сфотографироваться с ними пришло более пяти тысяч человек.

Встреча с блогерами проходила также в Ростове-на-Дону. В рамках фестиваля "Блогеры России" с фанатами поговорили звёзды "Ютуба" и актёры сериала "Непосредственно Каха": Артём Калайджян, Артём Каракозян и Тамара Турава.

Напомним, что День России ежегодно отмечается 12 июня. Это один из самых молодых государственных праздников.