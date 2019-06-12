Робот Клиоша провёл первую виртуальную экскурсию об истории России

Культурный проект прошёл в социальной сети "Одноклассники" в рамках празднования Дня России.

Один из крупнейших музеев новейшей истории в мире — Музей современной истории России — в честь празднования Дня России, 12 Июня, провёл виртуальную экскурсию в социальной сети "Одноклассники" при участии робота новейшего поколения по имени Клиоша.

В прямом эфире необычный экскурсовод Клиоша рассказал пользователям "Одноклассников" о специальной униформе нефтяников и модели платформы "Приразломная", расположенной в 60 километрах от берега в бассейне Печорского моря.

Кроме того, зрителям виртуальной экскурсии рассказали о новейшей истории России от путча в 1991 году до чемпионата мира по футболу в 2018-м. Также зрители смогли увидеть редкие экспонаты с церемоний инаугурации президента СССР Михаила Горбачёва и первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Среди других примечательных экспонатов значатся первые мобильные телефоны, личные вещи космонавтов и многое другое.

Посмотреть онлайн-экскурсию по экспозиции, посвящённой истории России от перестройки до наших дней, можно на официальной странице музея в социальной сети "Одноклассники".

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