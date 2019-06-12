Песков прокомментировал информацию о скором визите Мадуро в Россию

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не располагают точной информацией о возможном визите в РФ президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

— Пока нет точной информации, — сказал Песков РИА "Новости" на просьбу прокомментировать заявление МИД Венесуэлы о скором визите Мадуро в Россию.

Как сообщал Лайф, ранее в аккаунте венесуэльского внешнеполитического ведомства в "Твиттере" появилась информация о том, что в скором времени Мадуро приедет в Россию и "поставит свою подпись на новых соглашениях во благо народа".