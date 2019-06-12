В Раде подписан закон, который позволит объявить импичмент президенту

Спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал закон, позволяющий объявлять импичмент президенту. Теперь документ отправлен президенту Украины Владимиру Зеленскому на подпись.
В законе, принятом Радой 6 июня, предусмотрены полномочия временных следственных комиссий. Если возникнет вопрос об импичменте, они займутся расследованием в отношении главы государства.
— Сегодня подписал закон Украины номер 1098 "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины", — говорится в сообщении Парубия в "Твиттере".
После подписания документа Владимиром Зеленским на Украине станет возможным досрочное отстранение президента от власти за госизмену.
Ранее Зеленский предлагал Раде свой законопроект об импичменте, но депутаты отказались рассматривать его и решили доработать свой проект.
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