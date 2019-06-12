Луценко отказался покинуть пост генпрокурора Украины по требованию Зеленского

Юрий Луценко назвал незаконным внесённое Владимиром Зеленским в Верховную раду представление на увольнение и отказался покидать пост генерального прокурора Украины.

— Президент не имеет права делать представление на моё увольнение. Чтобы меня уволить, требуется моё заявление или недоверие депутатов Верховной рады, — заявил Луценко в комментарии "theБабель".

Генпрокурор подчеркнул, что украинские депутаты не станут голосовать за его отставку.

Заместитель главы администрации украинского лидера Руслан Рябошапка отметил, что Луценко должен покинуть пост руководителя Генпрокуратуры, так как не имеет юридического образования и процессуального опыта.

Сам генпрокурор заявил, что по закону может занимать пост руководителя ведомства, так как проработал четыре года в МВД и пять лет в Верховной раде.

Напомним, Владимир Зеленский после победы на президентских выборах пообещал снять Юрия Луценко с должности генпрокурора Украины без "дополнительных шоу". 11 мая украинский лидер попросил Раду одобрить увольнение генпрокурора Луценко.