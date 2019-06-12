Лайфу подтвердили факт скандала во Внуково с участием вратаря сборной России

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Фото © Zuma/TASS

Директор по маркетингу и PR компании UTG Михаил Ильин подтвердил Лайфу факт скандала в аэропорту Внуково с участием вратаря футбольного клуба "Зенит" и национальной сборной России Андрея Лунёва.

Он вылетал рейсом из аэропорта Внуково, но на рейс не попал, — заявил Ильин.

По его словам, Лунёв на повышенных тонах общался с сотрудниками службы авиационной безопасности, в результате был отстранён от рейса.

Ранее Лайф сообщал, что вратарь сборной России по футболу Андрей Лунёв устроил скандал в аэропорту при общении с представителями авиакомпании "Россия" у стойки регистрации. По данным телеграм-канала Life Shot, футболист находился в нетрезвом состоянии.

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