Нурмагомедов заявил, что Макгрегор не заслуживает реванша

В следующем поединке Нурмагомедов встретится с американским борцом Дастином Пуарье.

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор не заслуживает реванша. Об этом заявил обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в ходе пресс-конференции в Лондоне.

Россиянин пояснил, что ирландский боец одержал лишь одну победу — и то в любительском боксе, поэтому не может претендовать на реванш, раз "ничего не выигрывает".

— За последние три года он (Конор Макгрегор. — Прим. Лайфа) одержал только одну победу — в любительском боксе. Он постучал и сдался, умолял, чтобы я не убивал его. Тони Фергюсон у меня на очереди. А если ты ничего не выигрываешь — о чём можно говорить? — сказал Хабиб.

Ранее Лайф писал, что Нурмагомедов может выйти на бой с ирландцем Конором Макгрегором. Однако позже выяснилось, что российский боец выйдет в октагон с американцем Дастином Пуарье. Для 30-летнего Нурмагомедова этот поединок станет первым после шестимесячной дисквалификации за драку после боя с Макгрегором. Российский боец будет второй раз защищать свой титул.