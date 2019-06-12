В Уфе открылся уникальный фонтан-часы

Струи фонтана различаются по высоте и выполняют роль своеобразных стрелок часов.

В Уфе состоялось торжественное открытие уникального фонтана-часов. Мероприятие прошло на площади имени Ленина и было приурочено ко Дню России, который отмечается по всей стране сегодня, 12 июня.

Фонтан представляет собой часы в виде круглой чаши диаметром 50 метров. Она выполнена из чёрного гранита, а цифры — из бронзы. Струи фонтана, различающиеся по высоте, выполняют роль стрелок, при этом самая интенсивная из них показывает текущий час. Вокруг гидродинамического фонтана установлено 60 подсвечиваемых точек, они отображают секунды на циферблате.

Кроме того, уникальный объект на радость всем уфимцам оснастили подсветкой и музыкальным сопровождением. Позаботились создатели сооружения и о безопасности результата своего труда — фонтан оснастили видеонаблюдением.

Отметим, что после торжественной церемонии открытия фонтана прошла церемония награждения лауреатов конкурса "Уфа праздничная" на лучшее оформление организаций, также были подарены ключи от нового автобуса ансамблю фольклорной песни и танца "Мирас".