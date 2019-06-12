Зеленский и Тимошенко обсудили выборы в Верховную раду

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко сообщила в посте в "Фейсбуке", что обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским текущую ситуацию в стране и внеочередные выборы в Раду.

— Мы говорили о нынешней ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах и о том, как воплощать в жизнь изменения, которых люди ожидают от новой власти, — написала бывший премьер-министр Украины.

Ранее Тимошенко заявила о "падении и стагнации" экономики Незалежной.

Напомним, одним из первых решений Владимира Зеленского на посту президента Украины стал указ о роспуске Верховной рады. Внеочередные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля.