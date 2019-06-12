Член СПЧ заявил, что люди пришли на несогласованную акцию в Москве по незнанию

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод заявил, что несогласованная акция в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова в Москве состоялась из-за незнания гражданами того факта, что дело в отношении него уже прекращено.

В комментарии РАПСИ Брод подчеркнул, что повод для акции исчез ещё 11 июня, когда уголовное дело в отношении Голунова было закрыто.

— И даже сам Голунов обратился к пользователям соцсетей с посылом провести этот день с близкими. Этот же призыв был поддержан и моими коллегами. Но многие граждане, возможно, не знали о том, что Голунов уже на свободе, и пришли по инерции, — сказал Брод.

Он отметил, что не все участники акции до конца понимали, в чём и для чего участвуют.

— Что касается 16 июня, то в этот день будет проводиться акция по инициативе Союза журналистов России — её мы всецело поддерживаем, — отметил Брод.

Член СПЧ уточнил, что акция прошла "без серьёзных проблем" — сотрудников СМИ полиция отпустила, когда они предоставили пресс-карты.

Напомним, о задержании журналиста Ивана Голунова стало известно 7 июня. По данным МВД, при нём нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста заявил, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. На защиту журналиста встали его многочисленные коллеги и общественники. 11 июня уголовное дело против Голунова было прекращено. Он был освобождён из-под домашнего ареста.

Теперь двум генералам МВД грозит увольнение. А СКР намерен установить все обстоятельства, связанные с задержанием журналиста "Медузы".