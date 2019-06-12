Певица Приходько выиграла суд у команды Порошенко

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Фото © Instagram/prykhodko_official

Анастасия Приходько собиралась получить двадцать тысяч долларов компенсации, но ей присудили другую сумму.

Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что выиграла суд у команды экс-президента Украины Петра Порошенко. Ей положено около десяти тысяч долларов компенсации за то, что её якобы обманным путём сняли в предвыборном ролике.

На снимке в "Инстаграме" певица запечатлена вместе со своим адвокатом, которого благодарит за победу.

О том, что Анастасия Приходько снялась в предвыборном ролике Петра Порошенко, сама того не подозревая, стало известно в феврале прошлого года. Певица потребовала от команды экс-президента около двадцати тысяч долларов в счёт компенсации за нарушение авторского права — использование её образа. Но отсудить удалось лишь половину суммы.

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