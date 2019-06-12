Disney переснимет мультсериал про Чипа и Дейла

The Walt Disney Company снимет ремейк культового мультипликационного сериала "Чип и Дейл спешат на помощь" для своего потокового сервиса Disney + . Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Зрителей ждут 39 эпизодов, каждый из которых будет длиться семь минут. В качестве главных персонажей в сериал вернутся так полюбившиеся во всём мире бурундуки Чип и Дейл. Они предстанут на экранах телевизоров в "обновлённом" виде.
В сообщении отмечается, что "традиционный стиль анимации будет совмещён с современным комедийным повествованием".
Сервис Disney + будет запущен в США 12 ноября 2019 года.
"Чип и Дейл спешат на помощь" (Chip 'n Dale: Rescue Rangers) — американский приключенческий мультсериал, созданный студией Walt Disney Television Animation. Главными героями мультсериала являются переработанные классические диснеевские персонажи — бурундуки Чип и Дейл, а также трое их друзей: мышь-изобретательница Гайка, мышь Рокфор и его друг — муха по имени Вжик. Вместе они образуют Команду спасателей. В общей сложности было показано 65 серий.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени