Адвокат оценил возможные сроки появления в России интернет-судов

Предполагается, что правосудие с помощью Интернета поможет судьям дать объективную оценку делу, не рассматривая личности участников процесса.

Интернет-суды могут появиться в России не раньше чем через 30–40 лет. Дело в том, что для реформы понадобится множество изменений в законодательстве. В частности, придётся переписывать Уголовно-процессуальный и Гражданско-процессуальный кодексы. Об этом сообщил портал Ura.ru.

Идея создания интернет-правосудия обсуждалась на Международном экономическом форуме, который проходил с 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Адвокат Андрей Князев оценил инициативу.

По его словам, главное отличие между интернет- и действующими судами в том, что последние всегда учитывают, кем являются истец, обвиняемый, свидетели, смотрят на их характеристики. А в случае работы интернет-судов процессы рассмотрения дел хотят обезличить. И адвокаты против этого.

— Мы судьям поэтому и даём больше возможностей, что человеческий фактор должен учитываться в суде, — объяснил Князев.