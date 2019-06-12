Почти вся Абхазия осталась без света

Причиной отключения электроэнергии стало попадание молнии в линии электропередачи.

Почти вся территория Республики Абхазия осталась без подачи электроэнергии. Об этом сообщает республиканское унитарное предприятие "Черноморэнерго" в своём официальном аккаунте в "Фейсбуке".

— В связи с неблагоприятными погодными условиями в Гальском районе произошло отключение ВЛ (высоковольтной линии. — Прим. Лайфа), — говорится в сообщении.

По последним данным, инцидент произошёл на высоковольтной линии Чигвара, туда попала молния.

Как отмечают специалисты, других повреждений не выявлено. В данный момент продолжается восстановление подачи электроснабжения.