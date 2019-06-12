В аэропорту Симферополя отпраздновали присвоение имени Айвазовского

Глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что жители полуострова гордятся своим соотечественником.

В международном аэропорту Симферополя прошла торжественная церемония в честь присвоения воздушной гавани имени выдающегося художника-мариниста Ивана Айвазовского.

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, жители полуострова гордятся своим соотечественником, который жил в Феодосии и любил родной город.

— Аэропорт Симферополь является одним из лучших в России, и уверен, что и дальше он будет успешно развиваться и с честью носить имя Айвазовского, — сказал Аксёнов.

Напомним, 31 мая президент России Владимир Путин присвоил более чем 40 аэропортам страны имена выдающихся россиян. При этом воздушные гавани сохранят и свои прежние названия.