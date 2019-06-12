Активисты "новой церкви" Украины захватили церковный дом УПЦ

Полиция не препятствовала захвату религиозного учреждения, не задержала правонарушителей, а "встала на сторону нападавших".

В Киевской области в селе Погребы представители "новой церкви" ПЦУ захватили церковный дом Свято-Успенского прихода Украинской православной церкви. Об этом сообщается в официальном аккаунте Центра информации УПЦ в "Фейсбуке" со ссылкой на пресс-службу Бориспольской епархии.

Согласно данным, в церковном доме УПЦ находились сотрудники, которые осуществляли охрану объекта.

— Представители ПЦУ с применением силы вытеснили охрану за пределы церковной территории, — говорится в сообщении.

При этом во время конфликта сторонники ПЦУ применили слезоточивый газ, в результате чего один из охранников получил повреждения глаза.

В скором времени на место происшествия прибыли полицейские. Однако, наблюдая за конфликтом, сотрудники правоохранительных органов "встали на сторону нападавших", передаёт пресс-служба Бориспольской епархии УПЦ.

Полицейские не препятствовали правонарушениям, применению слезоточивого газа. Нарушители задержаны не были.

— После вытеснения охраны за пределы церковной территории сотрудники полиции стали между нашими верующими и верующими ПЦУ и не пускали наших верующих на территорию храма, — отмечается в сообщении и добавляется, что конфликт завершился захватом церковного здания.

В настоящий момент церковный дом Свято-Успенского прихода остаётся закрытым до разрешения ситуации в судебном порядке.

Напомним, давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) возросло после того, как константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос о независимости украинской "новой церкви", которую возглавил "митрополит" Епифаний Думенко.

После этого в Сети регулярно появляются сообщения о происшествиях в храмах и конфликтах между представителями двух церквей. Например, как сообщал Лайф, в апреле сторонники "новой церкви" при поддержке местной полиции захватили храм в селе Полесском Ровенской области. Также в отдельных случаях нападению подвергались прихожане и священнослужители УПЦ.