Истребитель F-35 совершил показательный перелёт над Белым домом

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Фото © Flickr / Chad Horwedel

Истребитель пятого поколения F-35 12 июня пролетел над Белым домом на глазах у президента США Дональда Трампа и его польского коллеги Анджея Дуды, прибывшего в Вашингтон на переговоры. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Как уточняется, истребитель совершил разворот и снова пролетел над президентской резиденцией. Дуда помахал ему вслед рукой.

Телеканал ABC News сообщает, что ранее Трамп заявил, что Польша планирует приобрести "32 или 35" таких самолётов.

Ранее Лайф писал, что американский портал Business Insider включил стелс-истребитель F-35 в список самых худших разработок ввиду его цены и проблемы с надёжностью.

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