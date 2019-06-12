Истребитель F-35 совершил показательный перелёт над Белым домом

Истребитель пятого поколения F-35 12 июня пролетел над Белым домом на глазах у президента США Дональда Трампа и его польского коллеги Анджея Дуды, прибывшего в Вашингтон на переговоры. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Как уточняется, истребитель совершил разворот и снова пролетел над президентской резиденцией. Дуда помахал ему вслед рукой.

President Trump and Poland’s President Duda and their wives watch an incredibly noisy F35 fly over the White House. Duda just agreed to buy more than 30 of these planes, Trump said. So kind of a test drive for the new owner. pic.twitter.com/kGDmIBQxIg — Sebastian Smith (@SebastianAFP) June 12, 2019

Телеканал ABC News сообщает, что ранее Трамп заявил, что Польша планирует приобрести "32 или 35" таких самолётов.

Ранее Лайф писал, что американский портал Business Insider включил стелс-истребитель F-35 в список самых худших разработок ввиду его цены и проблемы с надёжностью.