Концерт в честь Дня России на Красной площади посетило более 30 тысяч человек

Более 30 тысяч человек приняли участие в праздничном концерте на Красной площади в Москве, посвящённом Дню России. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

— На Красной площади проходит концерт, посвящённый Дню России. В мероприятии принимает участие свыше 30 тысяч человек, — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на Красной площади прошёл большой праздничный концерт в честь Дня России. На сцену вышли такие артисты, как Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Дима Билан, Валерия, Александр Розенбаум, Николай Басков, Федук и другие. Лайф вёл прямую трансляцию мероприятия.