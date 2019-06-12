Жители Курганской области одновременно спели гимн России — видео

Жители Курганской области спели гимн России вместе со всеми собравшимися на центральной площади столицы региона. Ролик опубликован в паблике "ВКонтакте" Kurgan.Ru.
На кадрах можно увидеть, как вместе с пришедшими на Троицкую площадь Кургана национальный гимн исполняют самые разные жители области, среди которых были ветеран Великой Отечественной войны, депутат Госдумы, хоровые коллективы региона и даже сварщик.
Напомним, что 12 июня вся страна отмечает День России. Главный праздничный концерт прошёл на Красной площади. Всего на нём побывало более 30 тысяч человек.
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