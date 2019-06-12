Представитель Зеленского извинился за слова о "шутке" про снижение тарифов

При этом он напомнил о действиях президента, направленных на снижение тарифов, и поделился существующим планом для выхода из сложившейся ситуации.

Представитель президента Незалежной Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус принёс извинения за слова о том, что глава государства пошутил про тарифы ЖКХ, но не планировал их снижать. Соответствующее заявление он опубликовал в "Фейсбуке".

При этом он списал свою оплошность на "недостаточный опыт общения с журналистами" и признал, что данная тема — больной вопрос для населения, а шутки в её отношении неприемлемы.

Герус также напомнил о действиях президента, направленных на снижение тарифов, и поделился существующим планом для выхода из сложившейся ситуации.

— На самом деле президент Зеленский уже дважды созывал совещание относительно возможности понижения тарифов для населения. Однако это должно произойти без девальвации, дополнительной инфляции или экономического кризиса. Работа над этим продолжается. Для некоторых изменений необходимы работоспособный парламент и новые законы, — написал он.

Напомним, ранее Герус заявил, что украинский лидер шутил о тарифах, но не обещал их снизить.