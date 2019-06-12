На теле погибшей российской киберспортсменки обнаружили следы электротравмы

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Фото © VK / Лия Новикова

Следователи обнаружили на теле погибшей российской киберспортсменки Лилии Новиковой следы электротравмы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по городу Москве.

— В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — отметили в ведомстве.

Ранее Лайф сообщал, что российская звезда покера скончалась в Москве незадолго до своего 27-го дня рождения. Тело девушки обнаружила в ванной её соседка. Следов насильственных действий на теле не было.

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