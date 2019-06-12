Врио главы Республики Алтай вручил школьникам их первые паспорта в День России

Олег Хорохордин подчеркнул историческое прошлое региона и пообещал мир и сплочённость народов Алтая.

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин поздравил жителей региона с Днём России и вручил школьникам их первые паспорта. Об этом сообщается на сайте республики.

— Горный Алтай более 260 лет является частью огромной державы, и более 25 лет Республика Алтай — полноправный субъект Российской Федерации. Наша сплочённость, наше единство — это не пустые слова, это глубокое внутреннее содержание. Республика Алтай многонациональна, как и вся Россия, и разные народы живут здесь в мире и согласии, мы большая и крепкая семья. Так было испокон веков, так будет и впредь, — заявил Хорохордин.

На празднике врио главы Республики Алтай также вручил семи школьникам седьмых и восьмых классов их первые паспорта.

Праздновать День России в городском парке вышли порядка пяти тысяч человек. Хорохордин отметил символичность того, что именно в этот праздник проходит фестиваль национальных культур "Мы — россияне".