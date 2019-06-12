Эрдоган о покупке Турцией С-400: Это завершённое дело

Он также выразил надежду, что Анкара и Москва в скором времени приступят к совместному производству систем.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос о покупке российских ракетных систем С-400 Анкарой является закрытым. Об этом он сообщил во время своего выступления в Анкаре.

— Я не говорю, что Турция приобретёт С-400. Я говорю, что Турция уже их купила, это завершённое дело. Они будут поставлены в следующем месяце, — заявил Эрдоган.

Он также подчеркнул, что республика не обязана "спрашивать разрешения" у других стран для того, чтобы приобрести системы обороны. Кроме того, Эрдоган выразил надежду, что Анкара и Москва в скором времени приступят к совместному производству систем.

Напомним, власти Турции сообщили о закупке ЗРК С-400 у РФ, однако в Вашингтоне всячески препятствуют этому решению, так как Анкара участвует в программе по истребителям F-35, а их использование одновременно с российскими ракетами якобы технически невозможно.