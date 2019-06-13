В честь Дня России на телевышке в Пятигорске зажгли праздничную подсветку

В честь Дня России губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров зажёг праздничную подсветку на радиотелевизионной вышке, расположенной на горе Машук в Пятигорске. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе губернатора.

После обратного отсчёта был проведён показ возможностей нового оборудования — с помощью света изобразили российский триколор и флаг Ставропольского края.

Далее слово передали губернатору Владимиру Владимирову.

— Сегодня День нашей великой России! Он объединил всех, кто гордится своей страной, любит свою Родину. И готов трудиться, чтобы развивался наш Пятигорск, наш Ставропольский край, наша любимая страна. Я от души желаю Пятигорску процветания и почаще таких замечательных сюрпризов, — отметил он.

Напомним, что 12 июня вся страна отмечает День России. Главный праздничный концерт прошёл на Красной площади. Всего на нём побывало более 30 тысяч человек.