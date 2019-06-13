Синоптики прогнозируют похолодание до 1 градуса тепла в столичном регионе

В четверг, 13 июня, в Москве заметно посвежеет: с утра ожидается температура от 10 до 12 градусов тепла. День будет ясный, однако воздух прогреется всего до 20–22 градусов, тем самым возвращаясь к погодной норме. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Наиболее холодной на неделе окажется ночь с четверга на пятницу, которая в столице будет около десяти градусов, по области — от пяти до десяти, местами один градус. Однако в дневное время столбики термометров поднимутся до 25–27 градусов, в области — от 23 до 28 градусов. Ветер северо-восточный до 10 м/с.

На выходных жителей Москвы посетят долгожданные дожди, при этом будет достаточно тепло для лета: по ночам от 11 до 16, днём — 22–27 градусов.