Дуда: Очень хочу, чтобы Россия была другом Польши

Президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил журналистам, что хочет видеть Россию в качестве друга своей страны.

— Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши. Потому что Россия является нашим огромным соседом, государством намного большим, чем Польша, — заявил Дуда.

При этом польский лидер выразил мнение, что народ его страны является более смелым и способным сражаться до конца, несмотря ни на что, в отличие от российского.