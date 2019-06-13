В Нижнем Новгороде открыли часы, показывающие время до 800-летия города

Проект "800 до 800" поможет, по словам губернатора региона, перезагрузить восприятие жителями их города.

В Нижнем Новгороде состоялась программа "800 до 800", которая начинает отсчёт до 800-летия Нижнего Новгорода. На открытии часов, показывающих время до старта торжеств, присутствовал губернатор области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— Апогеем программы стало открытие стелы "800 до 800", которая начала обратный отсчёт до старта грандиозного праздника в 2021 году, — говорится в сообщении пресс-службы.

Старт проекта "800 до 800", по словам губернатора, позволит перезагрузить восприятие города его жителями.

— Вдумайтесь на минуту в это магическое число — 800 дней до 19 августа 2021 года, и это приходится на День России. Это какая-то и мистика, и волшебство, но, на самом деле, это символично. Нижний Новгород и Россия — это то, что не существует одно без другого. "Карман России", "Кузница Победы", духовный центр, ядерный щит — сколько эпитетов имеет наш город, и все эти эпитеты он заслужил, — заявил губернатор.

Сообщается, что торжества, посвящённые 800-летию Нижнего Новгорода начнутся 12 июня 2021 года, апогей которых придётся на 19 августа. Согласно архивным документам, историки предполагают, что именно в этот день в 1221 году был основан город.