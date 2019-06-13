Руководство "Зенита" проведёт беседу с Лунёвым после инцидента во Внуково

Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга Александр Медведев в беседе с ТАСС заявил, что проведёт разговор с голкипером команды и сборной России Андреем Лунёвым относительно инцидента в московском аэропорту Внуково.

— Будем ли его штрафовать? Планирую провести беседу с Андреем, надо сначала разобраться, — заявил Медведев.

Ранее Лайф сообщал, что вратарь сборной России по футболу Андрей Лунёв устроил скандал в аэропорту при общении с представителями авиакомпании "Россия" у стойки регистрации. По данным телеграм-канала Life Shot, футболист находился в нетрезвом состоянии. Сам футболист объяснил произошедшее тем, что ему необходимо было как можно скорее улететь в Петербург, однако представитель перевозчика всячески его задерживал.