Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир" заявил, что отношения Москвы и Киева будут непременно восстановлены, несмотря на взаимоотношения с правящей украинской элитой.

— Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами, — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что добиться желаемого удастся даже вопреки взаимоотношениям с прошлой правящей элитой Незалежной, которая во главу угла ставила личную выгоду и обогащение собственных капиталов, которые хранятся в других странах. Этим Путин объяснил их любовь к Западу.