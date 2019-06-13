СМИ: Самолёт PegasFly, летевший в Екатеринбург, вернулся в Шереметьево

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Фото © VK / Авиакомпания ИКАР | Pegas Fly

Лайнер Embraer 190 авиакомпании PegasFly, выполнявший рейс Москва — Екатеринбург, вернулся в Шереметьево из-за неисправности датчиков подкрылок. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Самолёт "Эмбраер-190", который следовал из Москвы в Екатеринбург, вернулся назад после взлёта из аэропорта Шереметьево, после того как в полёте сработали датчики неисправности подкрылок, — заявил собеседник агентства.

По данным сервиса Flightradar24, лайнер развернулся в районе населённого пункта Крупино и отправился в сторону Шереметьево.

Ранее Лайф рассказывал, что лайнер Airbus A-319 авиакомпании S7 Airlines совершил аварийную посадку в Астрахани с отказавшим двигателем.

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