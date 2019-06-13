Стало известно, когда дешевле всего можно улететь в Крым

Дешевле всего билеты на рейсы в Крым обойдутся в последнюю неделю августа, заметно дороже они будут в разгар сезона — с 29 июля по 4 августа. Об этом сообщает интернет-сервис для путешественников Biletix.

Как уточняет РИА "Новости", в течение последних трёх лет россияне чаще всего приобретают билеты в начале и в конце жаркого сезона. Так, в июне Крым посетили 35,2% путешественников, в июле — 30,7%, а в августе — 34,1%.

По предварительным данным, в 2019 году отдыхающие с детьми чаще всего планировали поездки на июль.

Ранее исследователи аналитического центра "Битрикс24" сообщили, что летом 2019 года две трети россиян планируют отдохнуть в России.