Вратарь сборной России Лунёв извинился за инцидент во Внуково

Голкипер сборной России и футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунёв извинился за инцидент в аэропорту Внуково, в ходе которого он вступил в перепалку с сотрудником авиакомпании "Россия".

— Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим. Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений, — заявил Лунёв, цитата которого приводится в совместном заявлении "Зенита" и авиакомпании "Россия".

Он добавил, что не имеет никаких претензий к перевозчику, и назвал своё поведение неприемлемым.

Напомним, вратарь сборной России по футболу Андрей Лунёв устроил скандал в аэропорту при общении с представителями авиакомпании "Россия" у стойки регистрации. Как сообщил Life Shot, футболист был пьян. Сам Лунёв объяснил произошедшее тем, что ему необходимо было как можно скорее улететь в Петербург, однако представитель перевозчика всячески его задерживал.